Amasya'da, kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da, kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Amasya'da, kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

AMASYA'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 84 köy yolu, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Amasya'da, kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

AMASYA'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 84 köy yolu, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Kent genelindeki 84 köy yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan kar temizleme çalışması sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığı, trafik akışının devam ettiği belirtildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Köylerimizde yoğun kar yağışları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması, ulaşımın daha rahat ve kolay yapılabilmesi için gece gündüz hizmet vererek köy yollarımızı trafiğe açık tutuyoruz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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