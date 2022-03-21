Amasya'da karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı çöktü - Son Dakika
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Amasya'da karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı çöktü

21.03.2022 14:01
Amasya'da karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı çöktü

Amasya'da karın ağırlığını taşıyamayan bir iş yerinin çatısı çöktü.

Amasya'da karın ağırlığını taşıyamayan bir iş yerinin çatısı çöktü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Doğu Mahallesi'nde halı yıkama dükkanının önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının çökmesi sonucu iş yerinin bir kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Çok fazla gördüğümüz bir kar yağışı değildir mart ayında yağan yağışlar. İlçemizde yaklaşık 15 santimetre kalınlığında bir kar görülüyor. Halı yıkama işi yapan bir çatısı kar yağışı nedeniyle çöktü. Tabii çok şükür içerisinde herhangi bir kimse yoktu. Azda olsa bir maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çünkü Allah korusun çatının yıkılması can kaybına sebep olabilir" diye konuştu. - AMASYA

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Amasya, Taşova, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı çöktü - Son Dakika


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