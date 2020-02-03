Amasya'da karlı bölgelere hayvanlar için yem bırakıldı - Son Dakika
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Amasya'da karlı bölgelere hayvanlar için yem bırakıldı

6 saat önce

AMASYA Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nca soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Amasya'da karlı bölgelere hayvanlar için yem bırakıldı, System.String[]

AMASYA Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nca soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli, Yeşilırmak Kampüsü'nün çeşitli noktalarına yem bıraktı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının yanında şehir merkezleri ve mahallerdeki sahipsiz hayvanların soğuktan zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmesi istendi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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