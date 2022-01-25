Amasya'da kartpostallık kış masalı - Son Dakika

Şehzadeler şehri Amasya'da son 40 yılın en yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kış masalının yaşandığı tarihi kentte yağan beyaz gelinlik köprüleri, yolları, evlerin çatılarını, ağaçları ve kayaları bembeyaz yaptı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan şehrin gerdanlığı Yeşilırmak, Harşena Dağı'nın eteklerinden bir gelin edasıyla aktı.

Bu fırsatı kaçırmayıp gezintiye çıkanları eğlendirmek isteyen sanatçılar şehrin kartpostallık manzarasının önünde konser verdi. Onlara Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da eşlik etti. Ferhat ile Şirin'in efsane aşkının burada yaşanması dolayısıyla "Ferhat'ın Şirin şehri" diye adlandırılan kentin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Belediye Başkanı Sarı, "Beyaz örtü Amasya'ya çok yakıştı. İlkbaharı, yazı, sonbaharı bambaşka. Kışı daha da bambaşka. Bir tarafı Ferhat, bir tarafı Şirin. Her şey yakışıyor" dedi.

Görenlerin Venedik'e benzettiği şehrin Osmanlı'nın yükseliş döneminde ve milli mücadelede tarihe tanıklık ettiğine değinen Mehmet Sarı, "Osmanlı'nın yükseliş devrinin 7 padişahını Amasya göndermiştir. Biz, onların yürüdüğü yolda yürüyoruz" diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Cumhuriyet'in doğum belgesi Amasya Tamimi'ni burada hazırladığına işaret eden Sarı, "Gazi Paşa'nın Amasya gelmesiyle beraber Cumhuriyet ilkesini, meşalesinin, felsefesinin hafızalarda oluştuğu, kalemle buluştuğu bir şehirdeyiz" şeklinde konuştu.

(Murat Çelik/ İHA)