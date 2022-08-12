Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

12.08.2022 23:40
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da kavşakta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da kavşakta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Böğüş'ün (29) kullandığı 33 DNM 45 plakalı tır, Amasya çevre yolu otogar bağlantı kavşağında kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen tavuk eti yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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