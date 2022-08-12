Kaza yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.