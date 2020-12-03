Amasya'da Kaymakamlar Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma konuları, genel bütçe yatırımları, il özel idaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıkların yürüttüğü diğer projeler başta olmak üzere gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar, tedavi gören hastaların durumu, filyasyon çalışmaları, uygulamaların takibi ve diğer çalışmalar da ele alındı.

Tarım ve hayvancılık projelerinin de konuşulduğu toplantıda, salgın sebebiyle evde bakım hizmeti verilen vatandaşlar ile hedef grubunda yer alan öksüz ve yetim çocukların takibi, şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması, sosyal yardımlar anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi ve gereken yardımların koordineli şekilde ulaştırılması gibi hususlar da gözden geçirildi.

Vali Masatlı, koronavirüs denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, gündem maddeleriyle ilgili konuların titizlikle takip edilmesi, salgın sürecinde ilgili bakanlıkların aldığı karar ve talimatların sorunsuz şekilde uygulanması, vatandaşa ulaştırılan hizmetlerin iyi koordine edilmesi yönünde vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.