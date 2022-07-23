AMASYA'DA KAZALAR KAMERADA - Son Dakika
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AMASYA'DA KAZALAR KAMERADA

23.07.2022 16:03

AMASYA'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

AMASYA'da meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASYA'DA KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

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