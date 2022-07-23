Kentte 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yaralamalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü de kaza anlarına ait görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AMASYA'DA KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.