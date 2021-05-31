Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika

Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Taşova'ya bağlı Dereli Köyü'nde, kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'yi hatırlatan bu anlar vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi. Fare, kedi karşısındaki kaçmak istese de kazanan kedi oldu.