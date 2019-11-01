Amasya'da kendi elektriğini üreten içme suyu binası hizmete girdi

Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2019 KÖYDES programı kapsamında kendi elektriğini üreten içme suyu terfi binası inşa edildi.

Abacı köyünde inşa edilen içme suyu terfi binasının yanında kurulan 20 panelli güneş enerjisi sisteminden elde edilen elektrikle, içme suyunun şebekeye akışı sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, kendi kendine yetebilen ekolojik su sistemi oluşturularak köy halkının hizmetine sundukları için gururlu olduklarını söyledi.

Acar, yaptıkları çalışmalarda ekolojik sistemi önemsediklerini belirterek, "Köylerimizde içme suyu sorunu yaşanmaması adına ekiplerimizin sahada fizibilite çalışmalarını tamamlayarak, yatırım programlarımız çerçevesinde projelerimizi bir bir hayata geçirmekteyiz. Susuz köyümüzün kalmaması ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik içme suyuna kavuşması için hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürmekteyiz." diye konuştu.