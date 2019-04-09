Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kermes Çadırı Rüzgar Nedeniyle Yıkıldı: 4 Yaralı

Amasya'da Kermes Çadırı Rüzgar Nedeniyle Yıkıldı: 4 Yaralı

36 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde rüzgar nedeniyle yıkılan kermes çadırında 4 kişi yaralandı.

Amasya'da Kermes Çadırı Rüzgar Nedeniyle Yıkıldı: 4 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde rüzgar nedeniyle yıkılan kermes çadırında 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski Tekel bahçesinde, bir dernek tarafından düzenlenecek yardım kermesi için kurulan çadır rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Bu sırada bölgede bulunan Zeynep Zeliha Soyal (6), Hanife Soyal (42), Selviye Köksal (29) ve Emral Yılmaz (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bugün üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Yarın açılması planlanan yardım kermesi hazırlıkları sırasında saat 18.30 civarında rüzgar nedeniyle çadırın yıkıldığını belirten Öztürk, "Çadırın yıkılması ile hayır için toplanan malzemeler zayi oldu. Bu esnada dört vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ve dernek yöneticilerine geçmiş olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Taşova, Amasya, Güncel
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