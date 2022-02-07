Üye Girişi
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi - Son Dakika

Amasya'da KGYS ile trafik denetimi

07.02.2022 17:55
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi

Amasya'nın Taşova ilçesinde emniyet ekiplerince, KGYS ile ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde emniyet ekiplerince, KGYS ile ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ile Taşova ilçe merkezinde trafik denetimi yaptı.

Araç sürücülerinin yanı sıra trafik kurallarını ihlal edenleri de KGYS ile tespit ederek ceza kesen trafik ekipleri; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanılmaması, araç içinde cep telefonu ile konuşulması, hatalı park, yaya geçidi ihlali, ters yön, yasak olan yerlerde park etmek, ikinci sıra parktan ve yaya önceliği gibi ihlallerden dolayı idari yaptırım uyguluyor.

İlçede, vatandaşların can ve mallarının korunması adına trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik, KGYS kameraları kullanılarak 7 gün 24 saat trafik kuralı ihlallerini tespit eden trafik polisleri, kuralları ihlal eden kişilere de ceza yazıyor.

KGYS ile artık emniyet kemeri takmayan, araçta telefonla konuşan, park ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçen, yaya geçidini kullanmayan sürücü ve yayaların anlık olarak tespit edildiğini aktaran İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin kazalarda önemli oranda yaralanma riskini azaltan emniyet kemerlerini takmaları ve motosiklet sürücülerinin ise kask kullanmaları ricasında bulundu. - AMASYA

Amasya'da KGYS ile trafik denetimi
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi
Amasya'da KGYS ile trafik denetimi

YORUMLAR
500

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Hisarcık, Taşova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da KGYS ile trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:02:55. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da KGYS ile trafik denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement