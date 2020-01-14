Amasya'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika

Amasya'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

6 saat önce

Amasya Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Amasya'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi, System.String[]

Amasya Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları, Amasyalı gaziler Cengiz Taş, Ömer İnan ve Halis Darçın'a, Amasya Valisi Osman Varol, tarafından takdim edildi.

Vali Varol, şehitlerin ve gazilerin vatan için önemine değinerek, "Vatanımız için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü ortaya koyarak gazilik unvanı alan gazilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratlarını vermenin gururunu yaşıyorum. Devletimiz daima gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındadır. Onlar bizim en önemli emanetimizdir." dedi

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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