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Amasya'da kış lastiği denetimleri

6 saat önce

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Amasya'da kış lastiği denetimleri, System.String[]

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde İl Jandarma Komutanlığına bağlı altı trafik timi görev aldı.

Uygulamada 323 aracın kontrol edildiği, eksiklik tespit edilen 12 araca cezai işlem uygulandığı, kış ayları boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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