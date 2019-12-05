Amasya'da kış lastiği denetimleri
6 saat önce
Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde İl Jandarma Komutanlığına bağlı altı trafik timi görev aldı.
Uygulamada 323 aracın kontrol edildiği, eksiklik tespit edilen 12 araca cezai işlem uygulandığı, kış ayları boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı