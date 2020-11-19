Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı

19.11.2020 09:37
Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı, System.String[]

Amasya'da kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirlerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Amasya'da kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirlerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, kış şartlarında trafik akışında zaman zaman olumsuzlukların yaşandığını ve kazaların meydana geldiğini belirterek, "Alınacak tedbirler ve sürücülerin bilinçlendirilmesiyle yaşanan kazaları en aza indirmek mümkündür" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilerek halkın can ile mal güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için gerekli planlamaları yapacaklarına değinen Vali Masatlı, "Bu noktada tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışarak alınacak kararlara uyması önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kurumların görev ve sorumlulukları, tedbirlerin kapsamı, ilde trafik güvenliği açısından riskli yollar ve bölgelerle ilgili sunum yapılan toplantıda şehir içi ve şehirlerarası yollarda buzlanmanın önlenmesi ve karla mücadele için gerekli hazırlıklar, trafik işaret ve levhaları gözden geçirilerek varsa eksiklikler giderilecek, sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla yerel basın ve broşürlerle bilgilendirme, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların kar lastiği kullanım zorunlulukları denetlenmesi ile okul servisleriyle diğer servis araçlarının denetimleri sıklaştırılması kararlaştırıldı.

Masatlı'nın bu yıl hizmete giren Amasya çevre yolunda tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesini, sürücüler için risk oluşturabilecek tünel giriş çıkışları ile bağlantı yollarında gerekli planlamaların yapılmasını istediği toplantıda kurumların yöneticileri ve yetkililer yer aldı. - AMASYA

Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı
Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da kışın uygulanacak trafik tedbirleri masaya yatırıldı - Son Dakika


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