Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü

17.05.2022 23:36

Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü

AMASYA - Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Amasyalılara korku dolu anlar yaşatan yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüyleri yanan bir kediye ise vatandaşlar müdahale etti.

Amasya Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangını söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an itibariyle herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Geçmiş olsun" dedi.

Vali Masatlı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.

Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü Son dakika... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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