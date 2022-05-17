Amasya'da Kızlar Sarayında çıkan yangın söndürüldü

AMASYA - Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Amasyalılara korku dolu anlar yaşatan yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüyleri yanan bir kediye ise vatandaşlar müdahale etti.

Amasya Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangını söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an itibariyle herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Geçmiş olsun" dedi.

Vali Masatlı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.