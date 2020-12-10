Amasya'da "kooperatifçilik" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya'da "kooperatifçilik" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

10.12.2020 13:01
Amasya'da

Amasya Valiliği himayesinde, üretim ve girişimcilik alanında çok önemli yeri olan ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazı "kooperatifçilik" hakkında, Amasyalı üreticiler ve STK'larına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Amasya Valiliği himayesinde, üretim ve girişimcilik alanında çok önemli yeri olan ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazı "kooperatifçilik" hakkında, Amasyalı üreticiler ve STK'larına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Amasya Valisi Mustafa Masatlı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, toplantının önemi üzerine yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İnsan doğumundan itibaren üretmeyi, tüketmeye yönelik gerçekleştirir. Hal böyle olduğundan insanlar çoğaldıkça bu üretim ağının ve üretim ağına bağlı olarak tüketim ağının çok karmaşık bir hal aldığı görülmektedir. İnsanların zaman içinde bir araya gelerek, gerek ekonomik gerekse sosyal hayatta iş bölümüne yönelik yaklaşımlar benimsedikleri görülmektedir. Bu yaklaşımlardan dünya çapında tanınan ve geçerlilik kazanan türlerden birisi de kooperatifçiliktir. Bizler de taşrada çalışan kamu bürokratları olarak kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğunu ve insanların bu işe ne kadar ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Amasya'mıza bu konu ile ilgili farkındalık oluşturup buradaki insanlarımızın özellikle kooperatif konusunda bilgilendirilmesi, onların bir araya gelmesi, başta ilimizin ve ülkemizin üretimine ve nihai olarak tüketimine katkı sağlaması amaçlı böyle bir programı organize ettik. Bunun altını çizerek ifade etmek isterim ki Amasya Türkiye'nin en güzel illerinden birisidir. İlimiz gerek coğrafyası gerek sosyoekonomik yapısı açısından çoğu ilimize göre avantajlı durumdadır. Bizim bu avantajları en iyi şekilde kullanarak hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamız gerekmektedir. Bugün Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Yusuf Üstün sizlerin merak ettiğiniz, hatta merak edip öğrenemediğiniz veya öğrendiğiniz ancak pratikte hayata geçiremediğiniz birçok konuda bilgilendirme yapacak. Bu toplantının ilimizin üretimine ve kooperatifçilik hareketine katkı sağlayacağını ümit ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Toplantının devamında Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Yusuf Üstün tarafından kooperatifçilik üzerine birçok önemli nokta, detay ve bilgi paylaşıldı. Katılımcıların merak ettiği tüm hususlara açıklık getirilerek kooperatifçiliğin Amasya ve ülkedeki üretim faaliyetlerindeki yeri ve önemi vurgulandı. Soru-cevap ve fikir alışverişleri sonrasında toplantı sona erdi. - AMASYA

Amasya'da kooperatifçilik hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
Amasya'da kooperatifçilik hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
Amasya'da kooperatifçilik hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sivil Toplum Kuruluşları, Gİrişimcilik, Amasya, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da 'kooperatifçilik' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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