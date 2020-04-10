Amasya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Amasya ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarında esnafa ve halka ücretsiz maske dağıttı.

Virüs salgınının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Devletimiz koronavirüs salgını ile tüm kurumlarıyla mücadele ediyor. Bizler de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan maskelerin dağıtımını halkımız yoğun olduğu yerlerde ücretsiz olarak yapıyoruz." dedi.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel de Kovid-19 önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarınca kullanılmak üzere siperlik maske üretimine başladıklarını söyledi.

Merizfon

Merzifon ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe girişlerindeki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

İlçe merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında polis ekiplerince durdurulan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü, nereden hangi amaçla ilçeye geldiği soruldu.

İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Merzifon- Çorum kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerinin denetimlerine katıldı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, üç katlı tıbbi maske üretiyor.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından kullanılmak üzere proje hazırladı.

Bu kapsamda merkezde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından kullanılmak ve vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.