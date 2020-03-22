Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri - Son Dakika
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Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor. Kurumların yanı sıra kişisel tedbirler de dikkat çekiyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Belediye ekipleri tarafından Türk Kızılayı Havza Temsilciliği binasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Dört katlı binada yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ilçe genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

İlçede bir esnaf ise müşterilerine bozuk paraları dezenfekte ettikten sonra veriyor.

Yufka imalathanesi bulunan Emrullah Sağlam, müşterilere para üstü olarak vereceği bozuk paraları dezenfekte ediyor.

İmalat sırasında da maske ve eldivenle çalıştıklarını belirten Sağlam, herkesin koronavirüse karşı aynı ciddiyetle davranmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, "İş yerimi üç saate bir dezenfekte ediyorum. Devletimiz bu virüsle büyük bir mücadele içinde. Alınmış olan önlemler dünyaya ders verecek nitelikte. Ben de esnaf olarak bu uygulamayı kendime görev bildim, dezenfekte edilmiş paraları müşterimize veriyoruz. Önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak." diye konuştu.

Tokat

Tokat'ta bir akaryakıt istasyonu, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etti. Kamu araçları da dezenfekte edildi.

Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları koronavirüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.

Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından kentteki Kur'an kurslarına dezenfekte işlemi yapıldı. Şehrin bazı noktalarındaki banklar kaldırıldı.

Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların dezenfekte konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulundu.

Çorum

Çorum'da iki mesire alanı, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla geçici olarak kapatıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mangal yakmanın yasaklanmasının ardından kent merkezindeki Sıklık Tabiat Parkı ve Bahabey Çamlığı'nın geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldığını belirtti.

Aşgın ayrıca, vatandaşların bir arada durmalarının önüne geçmek amacıyla park ve yeşil alanlardaki bankların söküldüğünü, kamelyaların da şeritle kapatıldığını kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyede vardiyalı çalışma düzenine geçeceklerini bildiren Aşgın, "Çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Belediyemiz hizmet birimlerinde aynı görevi yapan personelimiz 23 Mart itibarıyla kamu hizmetini aksatmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, İçişleri Bakanlığının kararnamesi doğrultusunda bugün açılmadı.

Amasya

Amasya Belediyesine bağlı ekipler, cami, park ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam etti. Ekipler, taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, pazarcı esnafını eldiven ve maske takmaları konusunda uyardı, kapalı halk pazarlarında da temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Taşova ilçesinde ise kılınan cenaze namazında koronavirüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Geçirdiği rahatsızlık sonucunu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Zülkadem Ağış'ın Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında imam vatandaşlara en az birer metrelik mesafede durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ağış'ın yakınları, taziyelerini iletenlerin elini sıkmadı. Ellerini kalplerinin üzerine koyarak selam verdi.

Amasya'da koronavirüs tedbirleri

Koronavirüs, Samsun, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:21 Kaynak: AA

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