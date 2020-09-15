Amasya'da koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Amasya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Vali Masatlı, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının artış eğilimine geçtiğini vurgulayan Masatlı, vatandaşlara yeni alınan tedbirleri aktardı.

Filyasyon ekiplerinin temaslı olarak gördüğü ve pozitif tanısıyla evlerinde izolasyona tabii tutulanlara ilişkin yeni karar aldıklarını ifade eden Masatlı, "Bu kişileri dışarıda tespit ettiğimiz takdirde hem cezai işlem uygulayacak hem de KYK'ye bağlı yurtlarımızda izole edeceğiz. İzolasyonda olan vatandaşlarımızın bunu dikkate alarak kurallara uymaları bizim için çok önemli. Kendilerinden istirhamımız bu. Buna uyulmadığı takdirde gereken tüm tedbirleri alacağız. İnşallah koronavirüs salgınından kurtularak bu işin üstesinden hep beraber geleceğiz." diye konuştu.

Merzifon ilçesinde de, gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 96 kişiye toplamda 86 bin 400 lira idari para cezası kesildi.