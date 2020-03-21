Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlem - Son Dakika
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Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlem

6 saat önce

Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlemAMASYA'da, pazar esnafı, koronavirüse karşı kapalı alandaki tezgahlarını açık alana taşıyıp, kendilerinin yanı sıra vatandaşın sağlığı için de önlem aldı.

Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlem

AMASYA'da, pazar esnafı, koronavirüse karşı kapalı alandaki tezgahlarını açık alana taşıyıp, kendilerinin yanı sıra vatandaşın sağlığı için de önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Amasya'da belediye ekiplerince alınan önlemlerin yanı sıra pazarcı esnafı da tedbirini artırdı. Cumartesi günleri kapalı alanda hizmet veren esnaf, kendilerini ve halkın sağlığını korumak için tezgahlarını açık alana taşıyarak, satışları buradan yapmaya başladı. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık denetlenen pazar esnafı, maske ve eldiven takmaları konusunda da uyarıldı. Ayrıca vatandaşların ürünlere el dokundurmadan tezgah sahibi tarafından eldivenle hijyenik ortamda verilmesi için de tedbirler ön planda tutuldu.

MASKE VE ELDİVEN İLE SATIŞ

Amasya Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Murat Demirci, hijyene önem verdiklerini belirterek, 'Bugün pazarımız vatandaşlarımıza hizmet için açılmıştır. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın ve kendimizin sağlığı için maske ve eldiven takarak, temiz ve hijyenik bir şekilde ürünlerimizin satışını yapmaya devam ediyoruzö dedi.

Amasyalıların çoğunluğu yapılan uyarıları dikkate alırken, bazı vatandaşların yasak tanımadan tezgahtaki ürünü eldivensiz seçtiği göze çarptı. Pazarda kurallara uymayan müşteriler, esnaf tarafından uyarıldı. Esnafın uyarılarına rağmen, bazı müşteriler de 'Seçtiğimiz ürünü alıyoruz, zaten sağlık yönünden bir sıkıntı yaratmıyor' yanıtını vermesi dikkat çekti.

Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlem

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:09 Kaynak: DHA

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