Amasya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 535 kişiye 219 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan, karantinayı ihlal eden 535 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kentte, polis ekiplerinin meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bazı iş yeri, AVM, nikah ve düğün salonu ile ticari araçlarda, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve karantinayı ihlal eden 535 kişiye 219 bin lira ceza kesildi.

Denetimler sırasında, karantinada olması gerekirken düğüne katılanların bulunduğu belirlendi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymaları istendi.