Amasya'da köy çocuklarına "gezici kütüphane" hizmet verecek - Son Dakika

Amasya'da köy çocuklarına "gezici kütüphane" hizmet verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Amasya Halk Kütüphanesine tahsis edilen "gezici kütüphane" hizmete girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Amasya Halk Kütüphanesine tahsis edilen "gezici kütüphane" hizmete girdi.

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Amasya'da kırsal kesimde yaşamlarını sürdüren çocukların kitap ihtiyacı, gezici kütüphane ile giderilecek. Gezici kütüphane, kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocukların yanı sıra yetişkinlere de hizmet vermek için yollara çıkacak.

Gezici kütüphanede incelemelerde bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, artık devlet kurumlarının çağın gerektirdiği her türlü donanım, bilgi ve teknolojiyle vatandaşın ayağına hizmet götürdüğünü söyledi.

Gezici kütüphanenin Amasya'ya çok güzel hizmetler vereceğine inandığını dile getiren Masatlı, "Bu hizmetin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, buna katkı veren vekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise devleti vatandaşın ayağına götürebilme, devlet hizmetlerini vatandaşa sunma adına bugüne kadar hükümet olarak kendilerini ispat ettiklerini belirtti. Gezici kütüphanenin köylere giderek gençlere hizmet vereceğine işaret eden Karahocagil, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Vali Masatlı, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken'den gezici kütüphane hakkında bilgi aldı.

Amasya'ya kazandırılan gezici kütüphanede yaklaşık 3 bin 500 kitap, 5 dizüstü bilgisayar ile internet bağlantısı bulunuyor. Engellilerin faydalanabilmesi için araçta engelli rampası da yer alacak.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da köy çocuklarına 'gezici kütüphane' hizmet verecek - Son Dakika

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