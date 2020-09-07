Amasya'da küçük Sırma Trabzonspor formasına kavuştu - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 11 yaşındaki Sırma Diril'in Trabzon spor forması isteğini "İyilik Hareketi" üyeleri gerçekleştirdi.

Küçük Sırma'nın Trabzonspor formasına sahip olmayı çok istediğinden haberdar olan "İyilik Hareketi" üyeleri, Trabzonspor Kulübü Kongre Üyesi Turgay Şen'le irtibata geçti.

Üyeler, Şen'den gelen forma, spor ayakkabı ve çeşitli hediyeleri Diril'e teslim etti.

Bordo mavi formaya ve hediyelerine kavuştuğu için mutlu olan Sırma Diril, İyilik Hareketi üyelerine ve Trabzonspor yetkililerine teşekkür etti.

"İyilik Hareketi" öncüsü şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırma'nın mutlu olmasından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"İlçemize yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Alçakbel köyünde yaşayan küçük Sırma kardeşimizin sosyal medya yoluyla istediği Trabzonspor formasını ve diğer hediyeleri Trabzonspor Kongre Üyesi Turgay Şen aracılığıyla yerine getirdik ve kendisine teslim ettik .Çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."