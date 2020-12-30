Kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda, S.E. İ.K ve C.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesindeki kümeste 24,16 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 37,03 gram kubar esrar, 17 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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