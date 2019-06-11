Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
6 saat önce
AMASYA'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:57 Kaynak: DHA
AMASYA'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatıları ile iş yerlerinin tabelalarının uçmasına neden oldu. Ağaçlar, yerlerinden sökülürken, devrilen asırlık çınarın altında kalan park halindeki otomobiller ise hasar gördü. Amasya Belediyesi
ekipleri, devrilen ağaçları keserek, temizledi.
- Amasya
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