Son Dakika Haberleri: Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

6 saat önce

AMASYA'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
AMASYA'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatıları ile iş yerlerinin tabelalarının uçmasına neden oldu. Ağaçlar, yerlerinden sökülürken, devrilen asırlık çınarın altında kalan park halindeki otomobiller ise hasar gördü. Amasya Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları keserek, temizledi.


- Amasya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:57 Kaynak: DHA
Amasya, Güncel
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