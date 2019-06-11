Son Dakika Haberleri: Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

7 saat önce

Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, System.String[]
Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
İl merkezinde kısa süre etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.
Devrilen ağaç ve çatılardan uçan yalıtım malzemeleri, park halindeki otomobiller ve iş yerlerinde zarara neden oldu.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, AA muhabirine, kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan asırlık bir çınarın da devrildiğini söyledi.
Can kaybı ya da yaralanma olmadığına işaret eden Öztürk, "Belediye olarak görevimizin başındayız. Ekiplerimizin hepsi burada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba veriyoruz." dedi.
Otomobilinin üzerine ağaç devrilen Zafer Türkoğlu ise büyük şok yaşadıklarını ancak otomobilin içinde olmadıkları için şükrettikleri dile getirerek, "Bana telefon açıp, ağacın otomobilin üstüne yıkıldığını söylediler. Koştuk geldik ama buna da şükür ediyoruz. Küçük çocuğumuz var, içinde de olabilirdi. Mala gelsin cana geleceğine." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Amasya, Güncel
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