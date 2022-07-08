Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi

08.07.2022 14:22
Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lavanta hasat şenliği gerçekleştirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lavanta hasat şenliği gerçekleştirildi.

Lavanta bahçesindeki şenlikte CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol ile kurum amirleri, lavanta hasadı yaptı.

Kaymakam Altınöz, lavanta bahçesini turistik bir ortam haline getiren İrem ve Sercan Hayta çiftini tebrik etti.

Günümüzde en büyük sıkıntının, gençlerin elini taşın altına koyarak bir işe girişmek istememeleri olduğunu belirten Altınöz, "Genç kardeşlerimiz, bir işleri olmasına rağmen Tekirdağ'dan gelerek memleketlerine bu yatırımı yapmayı, kendilerine bu geleceği uygun gördü. Bizlere de onları takdir etmek düşer. Genç kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah burası Gümüşhacıköy'e değer katacak. Güzel bir turizm ortamı haline gelecek." dedi.

İrem Hayta ise babadan kalma arazilerine ne yapacaklarını düşünürken lavanta dikmeye karar verdiklerini anlattı.

Tekirdağ'dan memleketleri Gümüşhacıköy'e geldiklerini ifade eden Hayta, "2 sene önce diktiğimiz lavantaların bu sene hasadını gerçekleştirdik, yağından da kozmetik ürünler elde etmeye başladık. Sabun, kokular, araç kokuları gibi. Bunları vatandaşlara sunuyoruz. Gençlerden talep çok fazla, fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Burada çocuk parkımız var, herkesin gelip doğa ile iç içe olacakları bir ortam." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Tekirdağ, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da lavanta hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika

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