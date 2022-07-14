Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak

14.07.2022 11:51
Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak

Amasya'nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışlara katılmaya hak kazandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışlara katılmaya hak kazandı.

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde yaklaşık iki aylık çalışma sonucu elektrikli araç yaptı.

"Alparslan" adı verilen ve 65 kilometre hıza ulaşabilen, 60 kilometre menzile sahip araç, 5 saatte tam şarj oluyor.

Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından 19-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak.

Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, AA muhabirine, fırsat verildiğinde gençlerin neler yapabileceğini bu projede bir kez daha gördüklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin TEKNOFEST 2022 yarışmalarına katılmak üzere hazırladıkları projenin kabul görmesi üzerine atölyede elektrikli aracı yapmaya başladıklarını belirten Tümer, "Projede öğretmen ve öğrencilerimizin büyük emekleri var. Proje ortağımız Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz. Bu projemiz, ülke genelinde bu alanda onay alan 40 projeden biri." dedi.

Her öğrencinin farklı yeteneği bulunduğunu, bu yeteneklerin ortaya çıkarılmasında özellikle meslek liselerinin önem taşıdığını ifade eden Tümer, öğrencilerinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Aracımızı daha da geliştireceğiz"

Proje koordinatörü ve okulun müdür yardımcısı Göksal Yılmaz ise okul müdürü ile 8 öğrencinin katılımıyla TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışmasına katılacaklarını anlattı.

Araçlarını tamamladıklarını aktaran Yılmaz, "Test sürüşlerimizi de yaptık. Yarışma gününe kadar çalışmalarımıza devam ederek eksiklerimizi tamamlayıp aracımızı daha da geliştireceğiz. Elektrikli aracımızı yaklaşık 2 ayda yaptık. Yaparken kullandığımız malzemeleri, okulumuzda bulunan hurdalardan ve sanayiden temin ettik." diye konuştu.

Okulun 10. sınıf öğrencisi Talha Koçak da çok çalıştıklarına dikkati çekerek, "Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle bu elektrikli aracı yapmak için çalıştık. Amacımız elektrikli araç sistemlerine katkıda bulunmak, tecrübe kazanmak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Tragger, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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