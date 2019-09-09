Amasya'da maden işçilerinden "açlık grevi"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir maden ocağında çalışan işçiler, işsiz kaldıkları gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Maden ocağı önünde toplanan 253 işçiden, 50'si yazdıkları dilekçeleri yetkililere bırakarak ocağa indi. Açlık grevine başladıklarını duyuran işçiler, sorunları çözülünceye kadar eylemlerine yer altında devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri AŞ'nin Soma Holding'e bağlı Gürmin Enerji AŞ ile sözleşmesini iptal ettiğini, işletmenin faaliyetlerini durdurması nedeniyle burada çalışan bütün işçilerin işsiz kaldığını söyledi.

İşletmenin 2013 yılında Soma Holding'e rödovans (maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi) karşılığında verildiğine işaret eden Güven, şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz son durum şu, 5 Ağustos 2019 tarihinde Yeni Anadolu yani ismini değiştiren Yeni Çeltek, Soma Holding Gürmin AŞ'ye ihtar verdi, dedi ki, 'bir ay sonra işletmenin rödovans ihalesini iptal ediyorum çünkü sen hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedin. Bugün itibariyle Soma Holding Gürmin AŞ'nin sözleşmesi iptal oluyor burada. Sözleşme iptal olduğu için buradaki 253 kişi de işsiz kalıyor."

Okulların açıldığı bir günde işsiz kaldıklarına işaret eden Güven, "Sabah bütün herkes çocuklarının elinden tuttu okula gitti. Oysa biz buraya eyleme geldik. Bizim ailemizin, çocuklarımızın bildiği bir gerçek var, yarın bu insanlar işsiz. Buna çözüm bulunmadığı taktirde eylem nereye kadar giderse bu arkadaşlar adına söylüyorum, asla dönmeyeceğiz. Çünkü bizim de geçindirdiğimiz çocuklarımız, ailelerimiz var." diye konuştu.

Maden işçisi Güneş Tiryaki de üreten insanlar olarak ekmek parası kazandıkları yerde mücadele vermeye devam edeceklerini, yetkililerden destek beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeraltı bizim ekmeğimizdir, çocuklarımızın geleceğidir. Kimse bizim çocuklarımızın geleceğini kendi emelleri uğruna ateşe atamaz. Biz buna izin vermiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber yapacağımız mücadelede hep beraber olup, iş sonuçlanana kadar yer altında bütün eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz."