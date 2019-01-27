Amasya' da Maden Ocağında Göçük(1)
1 saat önce
Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi.
Amasya
' nın Suluova
İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:18 Kaynak: DHA
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