Son Dakika Haberleri: Amasya' da Maden Ocağında Göçük(1)

Amasya' da Maden Ocağında Göçük(1)

1 saat önce

Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya' da Maden Ocağında Göçük(1), System.String[]
Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken,  olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Suluova, Amasya, Güncel
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