Amasya'da Maden Ocağında Göçük
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2 İŞÇİ KURTARILDIAmasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
2 İŞÇİ KURTARILDI Amasya
'nın Merzifon
ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 işçi, ambulansla Amasya Devlet Hastanesi
'ne kaldırılara tedaviye alındı. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:57 Kaynak: DHA
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