Son Dakika Haberleri: Amasya'da Maden Ocağında Göçük

Amasya'da Maden Ocağında Göçük

48 dakika önce

2 İŞÇİ KURTARILDIAmasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük, System.String[]
2 İŞÇİ KURTARILDI

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 işçi, ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılara tedaviye alındı. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, İşçi, Güncel
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