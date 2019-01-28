Amasya'da Maden Ocağında Göçük

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Görenler Şaşırıp Kalıyor! Bu Tavuğun Kanı Hariç Her Yeri Simsiyah

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu