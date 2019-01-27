Son Dakika Haberleri: Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Toprak Altında (1)

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Toprak Altında (1)

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Toprak Altında (1), System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kaldığı belirtilen 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:39 Kaynak: DHA

Merzifon, İşçi, Amasya, Güncel
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