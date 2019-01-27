Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Toprak Altında (2)
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2 İŞÇİ KURTARILDIAmasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.
2 İŞÇİ KURTARILDI Amasya
'nın Merzifon
ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
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