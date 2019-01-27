Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (2)
1 saat önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı.
AMASYA'nın Merzifon
ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD
ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. - Amasya
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük: Toprak Altında Kalanlardan 2'si Kurtarıldı
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!