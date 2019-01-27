Son Dakika Haberleri: Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (2)

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (2)

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (2), System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:02 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, İşçi, 3. Sayfa
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