Son Dakika Haberleri: Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (7)

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (7)

1 saat önce

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTIAmasya Valiliği tarafından kurumun resmi internet sitesinden, Yeni Çeltek Gürmin Enerji Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (7), System.String[]
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI

Amasya Valiliği tarafından kurumun resmi internet sitesinden, Yeni Çeltek Gürmin Enerji Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 işçiden sadece 1'inin ayağında kırık olduğu, diğer işçilerin ise sağlık sorunları bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerinde yapılan incelemede göçüğün '435 Panosu Klasik Ayak Üretim' diye tabir edilen yerde olduğu anlaşılmıştır. Ekiplerin çalışmaları neticesinde adı geçen dört kişi göçük altından çıkarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Alınan bilgiler neticesinde Bülent Şehri isimli işçinin ayağında kırık olduğu, Adem İbik isimli şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, Orhan Kutluca isimli işçinin ayakta olduğu ve herhangi bir yarasının olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye gönderildiği, Olcay Gücek isimli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir."

Amasya Valisi Osman Varol, olayın ardından işçileri tedavi gördükleri Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'den işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Varol ziyaret sonunda yaptığı açıklamada olayın sebebi ile ilgili incelemenin başlatıldığını söyledi.

DEHŞET ANINI ANLATTI

Linyit işletmesinde meydana gelen göçükten hafif sıyrıklarla kurtulan işçilerden Adem İbik, dehşet anlarını anlattı. Göçük oluşurken fark ettiğini ve koşarak toprak yığını altında kalmaktan kurtulduğunu belirten İbik, "4/12 vardiyasına girmiştik. Direkleri kurmaya çalışırken yukarıdan taşlar gelmeye başladı. Ardından arkadaşımız Olcay göçüğün içinde kaldı. Ben kendimi dışarı attım. Diğer arkadaşlarımız da can havliyle kendilerini dışarı attı. Vardiyada yaklaşık 35 kişi çalışıyorduk. Göçük, madenin bir kısmında meydana geldi" dedi. İbik, ayrıca göçüğün eksik malzemeden kaynaklandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Amasya, İşçi, Güncel
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