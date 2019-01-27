Amasya'da Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi
32 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde göçük meydana geldi.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesindeki Yeniçeltek Maden
İşletmesinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altına kalan 3 işçiden 1'inin ekipler tarafından çıkarıldığı belirtildi. Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altına kalan bir kişiye ulaştı. Toprak altında kalan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi.
(Murat Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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