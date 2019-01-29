Amasya'da Maden Ocağındaki Göçük

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Nadim Ekiz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan maden ocağındaki göçükle ilgili, "Bilirkişi burada ve yer altına indi.

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Nadim Ekiz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan maden ocağındaki göçükle ilgili, "Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik." dedi.



Ekiz, kazanın yaşandığı Yeni Çeltek Maden İşletmesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, burasının 1955'te kurulan eski bir işletme olduğunu söyledi.



Ruhsat sahibinin Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ olduğunu belirten Ekiz, Gürmin AŞ'nin ise rödövans karşılığı işletmecilik yaptığını ifade etti.



Kazanın nedeninin, bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak rapor sonucu açıklığa kavuşacağını anlatan Ekiz, şöyle konuştu:



"Burada eksikler var, malzeme eksikleri var, bunları tedarik edeceğiz. Burada bir işletmeci firma var. Gürmin AŞ firması, finansman açısından sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama ortada sözleşme var. Arayış içindeyiz, inşallah daha sağlam yapıda olan firmayla yolumuza devam ederiz. Yeni Çeltek olarak mevcut işletmeci firmayla işi devam ettirmek isteriz ama maalesef maddi açıdan bizi de zayıflatmışlar. Buradaki eksikliği gidererek tesisin yenilmesini, yaşanabilir bir iş ortamının oluşmasını arzu ediyoruz."



Bilirkişi heyetinin kazanın yaşandığı maden ocağında inceleme yaptığını dile getiren Ekiz, savcılığın da olayı takip ettiğini belirtti.



"Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik. Halbuki biz sayfalar dolusu malzemeyi alıyoruz. Sonuçta eksiklikler varsa bunları tamamlayacağız." ifadelerini kullanan Ekiz, şunları kaydetti:



"Burada meselenin kökünü araştırıyoruz. Olay neden çıkmış, eğitim eksikliği mi var malzeme eksikliği mi, çalışan arkadaşların moral motivasyon eksikliği mi var güven eksikliği mi, bunları araştırıyoruz. Bu tespitler ortaya çıksın, o konuda eksiklikler neyse onları tamamlama yoluna gideceğiz ama burada kimseyi de ateşe atacak durumumuz yok. Burada işletmeciliğin en modern ve teknik şekilde yapılması gerekli. Buradaki mevcut işletme de çok köklü ancak başına birtakım üzücü hadiseler gelmiş."



Ekiz'e, incelemeleri sırasında Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven ile sendikanın Yeni Çeltek Maden İşletmesi Temsilcisi Cemil Güven eşlik etti.



Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Maden İşletmesinde 27 Ocak'ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Olcay Gücek, Adem İbik ve Orhan Kutluca kurtarılarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.



İbik ve Kutluca tedavilerinin ardından taburcu edildi, Gücek'in tedavisi ise sürüyor.

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