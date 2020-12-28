Amasya'da madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Amasya'da madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 15:01
Amasya'da madenciler, AA'nın

Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait ocakta çalışan işçiler, yer altındaki mesailerine başlamadan önce, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" karesini seçen madenciler, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Maden işçilerinden Adem İbik, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Geçen yıl maden ocağında yaşanan göçükte yer altında kaldığını ve ekiplerce kurtarıldığını anlatan İbik, "Fotoğraflarda bütün dünyada insanların zorlu bir mücadelesi olduğunu gördüm. 2021 yılının dünya açısından ne kadar sıkıntılı bir yıl olduğunu fotoğraflarda görebiliyoruz. Anadolu Ajansı ve çalışanlarına, dünyadaki çarpıcı olayları bize aktardığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Suluova, Amasya, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da madenciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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