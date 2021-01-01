Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler - Son Dakika

Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler

01.01.2021 00:17

Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yılı, yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak karşıladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yılı, yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak karşıladı.

İlçede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.

Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçiren ve yılbaşı pastalarını kesen işçiler, beraber yemek yedi ve birbirlerinin yeni yılını kutladı.

İşçiler, 2021'in maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını dileyerek, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı yerin metrelerce altında kutladıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Madenciliğin fedakarlık isteyen ve hata kabul etmeyen bir meslek olduğunu ifade eden Güven, "İşçi arkadaşlarımız yerin altında kendilerini yalnız hissetmesin diye her yılbaşı aşağıya arkadaşlarımızın yanına iniyoruz. Yılbaşını evde ailerimizle geçirmek daha güzel ama burada emekçi arkadaşlarımızla olmak da güzel. Buradaki arkadaşlar, üretmenin, evine rızık götürmenin peşinde. Biz evimize helal lokma götürüyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah devlete zeval vermesin, bize bu imkanı hazırlayan iş verenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu

İşçilerden Mustafa Kılıç ise maden ocağında 3 yıldır çalıştığını belirterek, "Geçen yılda, yeni yıla yerin altında çalışarak girdik. Allah bizi sağlığımızdan etmesini bize kaza bela vermesin. Biz burada çalışmaya razıyız, yeter ki vatanımız sağolsun, herkesin gönlü hoş olsun. Biz alnımızın teriyle evimize ekmeğimiz götürüyoruz. Vicdanen rahatız, mutluluğumuz bu yüzden. 2021 yılının, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler

Yılbaşı, Suluova, Amasya, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler - Son Dakika


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