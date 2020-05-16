Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Amasya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.



Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.



Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığındaki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği, vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmaları yasaklandı.



Vatandaşların Yeşilırmak kenarı boyunca ve benzeri gezi alanlarında toplu şekilde bir arada oturmaları, araç içinde veya dışarıda yiyecek ve içecek tüketmelerinin yasaklandığının, yürüyüş ve benzeri spor faaliyetlerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasının belirtildiği açıklamada, dondurma, kokoreç, dürüm, köfte, çiğköfte, mısır gibi ürün satışı yapılan işletmelerde ve büfelerde çalışan personelin maske ve eldiven takmalarının zorunlu hale getirilmesi, hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat etmeleri, bu işletme ve büfelerin çevrelerinde tabure, sandalye, bank, duvar benzeri yerlerde oturarak tüketim yapılmaması, ilgili işletmelerin önünde oluşabilecek kalabalığın sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi için işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına işaret edildi. - AMASYA