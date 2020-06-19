Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı - Son Dakika

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı

Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı, System.String[]

Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

İşletmede su baskını sırasında yer altında çalışan 50'ye yakın işçi, durumu fark ederek dışarıya çıktı.

İşletme Müdür Yardımcısı Metin Karaçağ, AA muhabirine, yer altı ocağında, işletmenin hemen yan tarafındaki kara yolunun etrafında biriken suların Yeşilırmak'a aktarımını sağlayan menfezin tıkanması sonucunda su baskını oluştuğunu söyledi.

Bu sırada yer altında işçilerin çalıştığını anlatan Karaçağ, su baskınını fark edince hızlı şekilde işçilerin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Sel nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmamasına sevindiklerini ancak yer altında büyük maddi zarar oluştuğunu dile getiren Karaçağ, "İşletme müdürümüz ve teknik heyetimiz, yer altında hasarı tespit etmeye çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz." dedi.

"Bir hafta kömür üretemeyeceğiz"

Yeni Anadolu Madencilik AŞ Genel Müdürü Metin Özdamar, Merzifon Yeni Anadolu Maden İşletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkilileri ile işçilerden bilgi alan ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Özdamar, aşırı yağış nedeniyle yer altındaki kömür ocağına su girdiğini, maddi zarar oluştuğunu söyledi.

Şu anda ocakta çalışanlar için risk bulunmadığına işaret eden Özdamar, "Yer altında çalışanlarımızın inip çıkmasına engel bir durum değil. Sadece dışarıya parça kömür çıkardığımız bant konveyörlerin elektrik motorları ve kuyruk tanburları su aldığı için çalışmıyorlar. İlerleyen günlerde bu araçları çalıştırıp tekrar normal çalışma düzenine ve kömür üretimine geçeceğiz." diye konuştu.

Su baskınının, yer altı ocağında oluşturduğu hasar sonucu bir haftalık kömür üretim kaybına neden olduğunu belirten Özdamar, "5-6 bin ton kömür üretimi gecikmiş olacak. Bir hafta kömür üretemeyeceğiz. Bir haftalık işçilik üretime değil, tamir, taramaya ve yan işlere gidecek. İşletme giderlerimiz artmış olacak." ifadesini kullandı.

Özdamar, Yeni Çeltek ve Yeni Anadolu Madenciliğin 1955 yılında kurulduğunu, 65 yıldır kömür rezervini yer üstüne çıkarıp ülke sanayisinin hizmetine sunduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bu fonksiyonumuzu ciddiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerimiz kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzün şartları ile teknolojilerini kullanarak madencilik yapıyoruz. Buna uygun yer altında yatırımlarımızı yapıyoruz. Hem güvenli hem sürdürülebilir madencilik yapıyoruz. Eski yıllara göre günümüzdeki madencilik daha gelişmiş durumda. Yeni Anadolu Madencilik olarak 7 işletme sahasında kömür üretme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunun 3 tanesi yer altı madenciliği."

Madencilik, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 00:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei