Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı

22.08.2022 11:03
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı

AMASYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü, çocuk 20 kişi yaralandı.

AMASYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü, çocuk 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Amasya- Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık'ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


YORUMLAR
500
Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
09:51 Hayvanseverler, başıboş köpek saldırılarına karşı geliştirilen Havrita uygulamasına tepki gösterdi
09:47 Bursa'da gece saatlerinde bir çorbacıda yan bakma kavgası çıktı
09:43 'Aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement