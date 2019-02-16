Son Dakika Haberleri: Amasya'da Mikrokredi Dağıtım Töreni

Amasya'da Mikrokredi Dağıtım Töreni

30 dakika önce

Amasya'da, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikrokredi dağıtım töreni düzenlendi.

Amasya'da Mikrokredi Dağıtım Töreni, System.String[]
Amasya'da, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikrokredi dağıtım töreni düzenlendi.

Şube yöneticisi Selda Ergin, Amasya Mikrofinans Şubesi'nde düzenlenen törende, dar gelirli, iş kurmak isteyen ve yapmış oldukları işe sermaye bulamayan kadınlara küçük sermayeler vererek hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Amasya Mikrofinans Şubesi'nde kredi kullanan dar gelirli kadınların aldıkları kredilerle üretim, ticaret, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraştığını belirten Ergin, "Mikrokredi, Türkiye dahil dünyada 190'dan fazla ülkede uygulanmakta olup, milyonlarca dar gelirlinin bir başkasına avuç açmadan, onurlu şekilde kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla mikrokredi, dünyanın en önemli yoksulluğu azaltma stratejilerinden birisi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınlardan 52 yaşındaki Nergiz Pelit ise mikrokredi sayesinde ticarete başladığı ve hayallerini gerçekleştirdiğini anlatarak, hayalleri olan bütün kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Programdan sonra çeşitli iş kollarına yönelik hazırladıkları projelerle Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan kredi almaya hak kazanan girişimci kadınlara kredileri, Ergin tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:54 Kaynak: AA

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