Amasya'da Mikrokredi Ödül Töreni

Amasya
'da, Türkiye
Grameen Mikrofinans Programı kapsamında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikrokredi ödül töreni düzenlendi.
Amasya Mikrofinans Şubesi kuruluşunun 11. yılı dolayısıyla kentte bir otelde düzenlenen programa, şube yöneticisi Selda Ergin ve kadın girişimciler katıldı.
Şube yöneticisi Ergin, yaptığı açıklamada, dar gelirli, iş kurmak isteyen ve yapmış oldukları işte sermaye bulamayan kadınlara küçük sermayeler vererek hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Amasya Mikrofinans Şubesi'nde kredi kullanan dar gelirli kadınların çok başarılı işlere imza attığının altını çizen Egin, "Mikrokredi, dünyanın en önemli yoksulluğu azaltma stratejilerinden birisi haline gelmiştir. Bizden destek alan kadınlarımız Amasya'da çok büyük başarılara imza attı. Biz de onlara eğlence amaçlı böyle bir program düzenledik." diye konuştu.
Girişimci kadınlardan 32 yaşındaki Fehmiye Gül ise mikrokredi sayesinde ticarete başladığı ve hayallerini gerçekleştirdiğini anlatarak, hayalleri olan bütün kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini dile getirdi.
Program sonunda kadın girişimcilere plaket takdim edildi.