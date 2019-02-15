Amasya'da Minibüs Ağaca Çarptı: 6 Yaralı
41 dakika önce
Amasya'da cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya
'da cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gürsel Taşçı (48) idaresindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs, Çiğdemlik mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada Recep, Sebahattin, Osman ve Selahattin Taşçı ile Ramazan ve Abdullah Taşçıoğlu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Ordu
'nun Mesudiye
ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul
'a hareket ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:02 Kaynak: AA
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