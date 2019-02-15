Amasya'da Minibüs Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

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Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti

Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı