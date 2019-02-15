Son Dakika Haberleri: Amasya'da Minibüs Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

Amasya'da Minibüs Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

41 dakika önce

Amasya'da cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'da Minibüs Ağaca Çarptı: 6 Yaralı, System.String[]
Amasya'da cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gürsel Taşçı (48) idaresindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs, Çiğdemlik mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada Recep, Sebahattin, Osman ve Selahattin Taşçı ile Ramazan ve Abdullah Taşçıoğlu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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