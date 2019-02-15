Son Dakika Haberleri: Amasya'da Minibüs Cenaze Dönüşü Tarlaya Yuvarlandı: 6 Yaralı

Amasya'da Minibüs Cenaze Dönüşü Tarlaya Yuvarlandı: 6 Yaralı

1 saat önce

AMASYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi.

Amasya'da Minibüs Cenaze Dönüşü Tarlaya Yuvarlandı: 6 Yaralı, System.String[]
AMASYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi. Cenazeden dönüşünde olduğu öğrenilen minibüste iki aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyü kavşağında meydana geldi. Gürsel Taşçı (48) yönetimindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs, Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Taşçı yönetimindeki minibüs, Amasya'da Çiğdemlik köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan tarlaya yuvarlanıp ardından ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan iki aileden Recep Taşçı (73), Sebahattin Taşçı (42), Abdullah Taşçıoğlu (65), Osman Taşçı (63), Selahattin Taşçı (45) ve Ramazan Taşçıoğlu (49) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:18 Kaynak: DHA

Amasya, 3. Sayfa
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