Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:38 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dursun Soylu idaresindeki 38 SL 245 plakalı otomobil, Özbaraklı
köyü mevkisinde, Naim Genç
yönetimindeki 16 SCG 04 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Medine, Hicran, Ahmetcan Genç ile Berat ve Ahmet Ali
Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı
"FETÖ Borsası" infazında önemli detay!
Kuzey Kore'nin ABD özel temsilcisini idam ettirdiği iddia edilmişti! Fotoğraf ortaya çıktı