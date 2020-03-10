Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

AMASYA - Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45'te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan İbrahim Balçıkyönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada Ayşe Demirolay yerinde, Necmettin Demirkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar ise şunlar: Sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık(34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir ve Osman Demir (35). Yaralıların Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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