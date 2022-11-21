Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

21.11.2022 08:25

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu belirtildi.

'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Kaynak: İHA
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Amasya, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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